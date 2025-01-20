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Омер Юртсевен получил растяжение голеностопа в 1-й четверти матча против «Олимпиакоса»

У «Панатинаикоса» проблемы с составом передней линии.

Центровой Омер Юртсевен выбыл с травмой голеностопа в 1-й четверти матча чемпионата Греции против «Олимпиакоса».

В лазарете команды уже находятся «большие» Матиас Лессор, Костас Адетокумбо и Константинос Митоглу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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