Победный розыгрыш «Пэйсерс» в игре с «Бакс» использовался в финале конференции прошлого года
«Индиана» повторила розыгрыш из прошлогоднего плей-офф.
«Пэйсерс» провели атаку, которая не сумела принести им успех в 3-м матче серии против «Бостона» в финале Восточной конференции.
В тот раз розыгрыш завершал форвард Аарон Несмит через защитника Дрю Холидэя, но не смог попасть в кольцо.
Эпизоды произошли при одинаковом счете 111:114 в пользу соперника «Индианы».
Во вчерашнем матче Халибертон реализовал бросок и заработал победный штрафной.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Rob Perez
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости