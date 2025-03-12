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Победный розыгрыш «Пэйсерс» в игре с «Бакс» использовался в финале конференции прошлого года

«Индиана» повторила розыгрыш из прошлогоднего плей-офф.

«Пэйсерс» провели атаку, которая не сумела принести им успех в 3-м матче серии против «Бостона» в финале Восточной конференции.

В тот раз розыгрыш завершал форвард Аарон Несмит через защитника Дрю Холидэя, но не смог попасть в кольцо.

Эпизоды произошли при одинаковом счете 111:114 в пользу соперника «Индианы».

Во вчерашнем матче Халибертон реализовал бросок и заработал победный штрафной.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Rob Perez
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