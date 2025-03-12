3+1 в последней атаке от Тайриза Халибертона принесли «Индиане» победу над «Милуоки»

Тайриз Халибертон отличился в клатче.

Разыгрывающий «Индианы» забросил сложный трехочковый с фолом в последней атаке своей команды при счете 111:114. Реализованный за 3 секунды до конца матча штрафной принес команде победу с минимальным преимуществом (115:114).

Всего на счету Халибертона 14 очков (5 из 12 с игры, 2 из 6 из-за дуги), 10 передач при 1 потере и 2 перехвата.

Паскаль Сиакам стал самым результативным игроком встречи, в его активе 25 очков (10 из 15 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 12 подборов и 5 передач.

Со стороны соперника форвард Яннис Адетокумбо набрал 19 очков, 17 подборов и 7 передач.