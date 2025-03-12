Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»
Италия активно собирает команду на Евробаскет-2025.
«В моем пуле 18 игроков. 8 очевидных, надеюсь, с остальными тоже все сложится.
Мы работаем над приглашением Донте Дивинченцо, я скоро с ним встречаюсь.
Он нам очень поможет. Ему нужен паспорт, которого у него пока нет, и желание, которое есть. Но с этим нужно четко разобраться заранее, чтобы избежать ситуации как с Паоло Банкеро (переменил мнение в пользу США).
Все еще рассчитываю на Данило Галлинари, он достоин того, чтобы завершить карьеру в сборной в отличном турнире, но с ним будет понятнее ближе к июню», – рассказал главный тренер сборной Джанмарко Поццекко.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dagospia
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