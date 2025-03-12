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Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»

Италия активно собирает команду на Евробаскет-2025.

«В моем пуле 18 игроков. 8 очевидных, надеюсь, с остальными тоже все сложится.

Мы работаем над приглашением Донте Дивинченцо, я скоро с ним встречаюсь.

Он нам очень поможет. Ему нужен паспорт, которого у него пока нет, и желание, которое есть. Но с этим нужно четко разобраться заранее, чтобы избежать ситуации как с Паоло Банкеро (переменил мнение в пользу США).

Все еще рассчитываю на Данило Галлинари, он достоин того, чтобы завершить карьеру в сборной в отличном турнире, но с ним будет понятнее ближе к июню», – рассказал главный тренер сборной Джанмарко Поццекко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dagospia
logoДонте Дивинченцо
logoНБА
logoсборная Италии по баскетболу
logoЕвробаскет-2025
Джанмарко Поццекко
logoМиннесота
logoДанило Галлинари
logoПаоло Банкеро
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