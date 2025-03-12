Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Валенсия» встретится с «Клужем»

Сегодня, 12 марта, в четвертьфинале Еврокубка состоятся два матча.

Изральский «Хапоэль» из Тель-Авива сыграет с турецким «Тюрк Телекомом ». Испанская «Валенсия » встретится с румынским «Клужем ». Еврокубок 1/4 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.