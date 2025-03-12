Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Валенсия» встретится с «Клужем»
Сегодня, 12 марта, в четвертьфинале Еврокубка состоятся два матча.
Изральский «Хапоэль» из Тель-Авива сыграет с турецким «Тюрк Телекомом». Испанская «Валенсия» встретится с румынским «Клужем».
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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