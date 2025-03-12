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Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Валенсия» встретится с «Клужем»

Сегодня, 12 марта, в четвертьфинале Еврокубка состоятся два матча.

Изральский «Хапоэль» из Тель-Авива сыграет с турецким «Тюрк Телекомом». Испанская «Валенсия» встретится с румынским «Клужем».

Еврокубок

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoХапоэль Тель-Авив
logoКлуж
logoТюрк Телеком
logoВаленсия
результаты
logoЕврокубок
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