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Тайриз Халибертон и Оби Топпин – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первые места Топ-10 матчей 11 марта заняли победный бросок Тайриза Халибертона («Индиана») и данк Оби Топпина («Индиана»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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