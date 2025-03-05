28 очков и 15 передач от Тайриза Халибертона помогли «Индиане» обыграть «Хьюстон»
Тайриз Халибертон снова отличился в игре с «Рокетс».
Халибертон в 6-й раз подряд закончил встречу с двузначным количеством передач.
В его активе 28 очков (9 из 16 с игры, 5 из 8 трехочковых, 5 из 5 штрафных), 3 подбора и 15 передач на 2 потери.
Его команда справилась с «Рокетс» на домашней арене (115:102).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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