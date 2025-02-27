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Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл (33+11) в победной игре с «Торонто»

Тайриз Халибертон стал самым результативным в матче с «Рэпторс».

Разыгрывающий «Индианы» оформил дабл-дабл, набрав 33 очка, 11 передач, 3 подбора, 3 перехвата и 2 блок-шота за 33 минуты на площадке. Халибертон реализовал 12 из 15 бросков с игры, 7 из 9 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

«Индиана» идет в верхней части турнирной таблицы Востока на 4-м месте с результатом 33-24 и претендует на преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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