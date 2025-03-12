Стюарт, Дюрен, Миддлтон и Смарт поучаствовали в стычках в матче «Детройт» – «Вашингтон»
Матч «Детройта» снова не обошелся без столкновений.
В игре с «Вашингтоном» случились две стычки. В 1-й четверти Кейд Каннингем оттолкнул Кишона Джорджа, спровоцировав перепалку с участием Криса Миддлтона, Джейлена Дюрена, Джордана Пула и других игроков и членов персонала. По итогам эпизода технические фолы получили Миддлтон со стороны «Уизардс» и Дюрен со стороны «Пистонс».
Во второй 12-минутке грубая игра Айзейи Стюарта разозлила Маркуса Смарта. Обоим игрокам также были выписаны технические замечания.
Матч закончился победой «Детройта» – 123:103.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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