32 очка Карри и 26 очков Батлера помогли «Голден Стэйт» одолеть «Детройт»
В концовке встречи решающими оказались действия Дрэймонда Грина.
Защитник Стефен Карри провел на площадке 33 минуты и набрал 32 очка (8 из 22 с игры, 4 из 15 из-за дуги, 12 из 12 с линии), 3 подбора и 4 передачи при 4 потерях.
Форвард Джимми Батлер добавил 26 очков (9 из 17 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 9 подборов и 5 передач при 4 потерях за 37 минут.
Со стороны «Детройта» выделялся защитник Кейд Каннингем, набравший 31 очко (10 из 17 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 9 из 10 с линии), 4 подбора и 5 передач при 9 потерях.
Двое игроков «Пистонс» собрали дабл-даблы: Тобайас Харрис (15 очков и 12 подборов) и Джейлен Дюрен (13 очков и 13 подборов).
За 40 секунд до конца основного времени «Уорриорз» имели «-1», но смогли одержать победу – 115:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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