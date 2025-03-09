Джордан Пул набрал 34 очка в матче с «Торонто»

Разыгрывающий «Уизардс» – самый результативный игрок встречи с «Рэпторс».

На счету Пула 34 очка (12 из 20 с игры), 5 передач и 3 перехвата.

«Вашингтон» вырвал победу у «Торонто» (118:117) после того, как арбитры не засчитали мяч Джамал Шэда под сирену.