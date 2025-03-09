Джордан Пул набрал 34 очка в матче с «Торонто»
Разыгрывающий «Уизардс» – самый результативный игрок встречи с «Рэпторс».
На счету Пула 34 очка (12 из 20 с игры), 5 передач и 3 перехвата.
«Вашингтон» вырвал победу у «Торонто» (118:117) после того, как арбитры не засчитали мяч Джамал Шэда под сирену.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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