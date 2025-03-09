Айзейя Стюарт пихнул Стефена Карри, находясь на скамейке
Айзейя Стюарт и Стефен Карри получили по техническому замечанию.
В середине четвертой четверти матча между «Голден Стэйт» и «Детройтом» произошла перепалка с участием лидера «Уорриорс». Центровой Айзейя Стюарт, находясь на скамейке, посчитал, что Стефен Карри провоцирует соперника, вышел на паркет и оттолкнул его.
Карри что-то сказал в ответ.
«Голден Стэйт» обыграл «Пистонс» – 115:110.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости