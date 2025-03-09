Айзейя Стюарт пихнул Стефена Карри, находясь на скамейке

Айзейя Стюарт и Стефен Карри получили по техническому замечанию.

В середине четвертой четверти матча между «Голден Стэйт» и «Детройтом» произошла перепалка с участием лидера «Уорриорс». Центровой Айзейя Стюарт, находясь на скамейке, посчитал, что Стефен Карри провоцирует соперника, вышел на паркет и оттолкнул его.

Карри что-то сказал в ответ.

«Голден Стэйт» обыграл «Пистонс» – 115:110.