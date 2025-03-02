59 очков Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда на двоих помогли «Милуоки» обыграть «Даллас» в гостях
Звездный дуэт «Бакс» принес команде победу в игре с «Мэверикс» (132:117).
На счету Янниса Адетокумбо 29 очков, 9 подборов, 9 передач и 2 блок-шота. Форвард реализовал 9 из 14 бросков с игры и 11 из 13 штрафных.
В активе Дэмиана Лилларда 28 очков, 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 8 точных из 17 бросков с игры, 4 из 12 из-за дуги и 8 из 8 с линии.
Со стороны противника выделился разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 31 очко (9 из 23 с игры, 4 из 9 трехочковых), 5 подборов и 3 передачи.
«Милуоки» победил 7-й раз в 10 матчах и поднялся на 4-ю строчку Восточной конференции, обогнав «Индиану».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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