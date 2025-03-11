Матч «Бостон» – «Лейкерс» стал самым просматриваемым матчем регулярного чемпионата за последние 7 лет

«Бостон» – «Лейкерс» – самый просматриваемый матч регулярки за последние 7 лет.

Трансляцию встречи между «Селтикс» и «Лейкерс» (111:101) на канале ESPN в субботу, 8 марта, смотрели в среднем 4,605 миллиона телезрителей, что делает этот матч самым просматриваем матчем регулярного чемпионата НБА на любой платформе за последние семь лет, не считая рождественские матчи.

Количество зрителей на пике составило 5,342 миллиона.