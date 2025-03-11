Кристапс Порзингис: «Восстанавливаюсь после неизвестного вируса»
Форвард «Бостона» рассказал, почему пропускает матчи.
Порзингис не участвовал в последних 6 играх «Бостона».
«У меня некая вирусная инфекция, которую точно не смогли идентифицировать. Я восстанавливаюсь, мне лучше. Но я все еще не готов помочь команде. Спасибо за поддержку. Надеюсь, что скоро вернусь», – написал Порзингис.
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла рассказывал, что Порзингис каждый день проводит бросковые тренировки, но все еще не чувствует себя хорошо.
Средние показатели Порзингиса в этом сезоне – 18,9 очка, 6,8 подбора и 1,6 блока.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Кристапса Порзингиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости