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Кристапс Порзингис: «Восстанавливаюсь после неизвестного вируса»

Форвард «Бостона» рассказал, почему пропускает матчи.

Порзингис не участвовал в последних 6 играх «Бостона».

«У меня некая вирусная инфекция, которую точно не смогли идентифицировать. Я восстанавливаюсь, мне лучше. Но я все еще не готов помочь команде. Спасибо за поддержку. Надеюсь, что скоро вернусь», – написал Порзингис.

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла рассказывал, что Порзингис каждый день проводит бросковые тренировки, но все еще не чувствует себя хорошо.

Средние показатели Порзингиса в этом сезоне – 18,9 очка, 6,8 подбора и 1,6 блока.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Кристапса Порзингиса
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