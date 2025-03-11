5

«Финикс» может получить за Девина Букера четыре пика 1-го раунда и восходящую звезду

Стала известна стоимость Девина Букера на рынке обменов.

«Источники сообщили The Republic, что «Санз» могли бы получить за Букера четыре драфт-пика первого раунда и восходящую звезду, которая проводит третий или четвертый сезон в лиге», – пишет журналист The Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Arizona Republic
logoДевин Букер
возможные переходы
logoНБА
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девин Букер о «Далласе» без Луки Дончича: «Это чувствуется сразу после приземления»
2вчера, 13:41
«Большое Трио» «Финикса» набрало 64 очка в матче с «Далласом»
вчера, 05:04Видео
Первая в истории игра с линейкой 30-20-20. Никола Йокич не с этой планеты 
728 марта, 12:05
Пол Пирс: «Буденхольцер дает медиа возможность раскалывать команду»
8 марта, 09:04
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» разгромил «Пари НН», МБА-МАИ встречается с «Автодором»
204 минуты назадLive
Влад Голдин – в первой символической пятерке конференции Big 10 по мнению СМИ
8 минут назад
НБА. «Индиана» примет «Милуоки», «Кливленд» встретится с «Бруклином» и другие матчи
242 минуты назад
Айзейя Томас: «Исторические достижения Леброна Джеймса не получают достаточного внимания со стороны СМИ»
8сегодня, 16:05
Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль» Иерусалим – «Гран-Канария», «Валенсия» – «Клуж» и другие матчи
1сегодня, 15:55
Кэм Спенсер о том, что он сказал Кевину Дюрэнту: «Это нельзя произносить на телевидении»
3сегодня, 15:36
Лука Дончич о судействе в матче против «Нетс»: «Это было несправедливо»
8сегодня, 15:04
Дончич, Теодосич, Бодирога, Принтезис и Тавареш выбраны в Топ-25 величайших игроков в истории Евролиги
сегодня, 14:35
Летевший из Омска в Москву самолет со «Спартой энд К» совершил вынужденную посадку в Перми
сегодня, 13:56
Егор Демин – в пятерке лучших первокурсников и удостоен почетного упоминания конференции Big 12
16сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
17 минут назад
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
сегодня, 15:15
Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года
сегодня, 14:47
Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»
сегодня, 14:16
Невеста Влада Голдина: «Впервые встретились в библиотеке»
сегодня, 14:06
Джей Джей Редик: «Наш сезон перевернулся с приходом Финни-Смита»
2сегодня, 12:28
Кирк Голдсберри: «Формула успеха «Пистонс» напрямую связана с Кейдом Каннингемом»
сегодня, 12:00
Билл Симмонс о травме Леброна: «Такое происходит, когда пытаешься успеть везде»
2сегодня, 11:37
Скотти Пиппен-младший: «Я бы обыграл отца один на один»
7сегодня, 10:57
«Новый Орлеан» проведет два предсезонных матча в Австралии
4сегодня, 10:31