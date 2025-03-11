«Финикс» может получить за Девина Букера четыре пика 1-го раунда и восходящую звезду
Стала известна стоимость Девина Букера на рынке обменов.
«Источники сообщили The Republic, что «Санз» могли бы получить за Букера четыре драфт-пика первого раунда и восходящую звезду, которая проводит третий или четвертый сезон в лиге», – пишет журналист The Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Arizona Republic
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