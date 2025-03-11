«Финикс» может получить за Девина Букера четыре пика 1-го раунда и восходящую звезду

Стала известна стоимость Девина Букера на рынке обменов.

«Источники сообщили The Republic, что «Санз» могли бы получить за Букера четыре драфт-пика первого раунда и восходящую звезду, которая проводит третий или четвертый сезон в лиге», – пишет журналист The Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.