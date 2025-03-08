Пол Пирс: «Буденхольцер дает медиа возможность раскалывать команду»

Легендарный игрок НБА критически оценил действия главного тренера «Санс».

Ранее Майк Буденхольцер сказал журналистам, что попросил Девина Букера не комментировать происходящее в команде.

«В такой ситуации я не буду обращаться прессе. В Финиксе явно нарастает разочарование, и это заметно. Это не то, что ты делаешь, когда пытаешься построить культуру и добиться чего-то. В такой ситуации ты отводишь Букера в сторону и говоришь: «Смотри, когда я говорю, дай мне донести свою позицию, а потом ты можешь сказать свое». Вот так себя надо вести теперь, а то потом все медиа лезут в раздевалку. Ты даешь медиа возможность раскалывать вас».

Вот в чем разница с Доком Риверсом: если мы что-то говорили, он никогда не возражал. Ему нравилось, когда мы взаимодействовали и давили друг на друга. Он говорил: «Ну что, закончили? Вот что мы будем делать теперь».

Нельзя так подставлять своего игрока», – сказал Пирс.