Пол Пирс: «Буденхольцер дает медиа возможность раскалывать команду»
Ранее Майк Буденхольцер сказал журналистам, что попросил Девина Букера не комментировать происходящее в команде.
«В такой ситуации я не буду обращаться прессе. В Финиксе явно нарастает разочарование, и это заметно. Это не то, что ты делаешь, когда пытаешься построить культуру и добиться чего-то. В такой ситуации ты отводишь Букера в сторону и говоришь: «Смотри, когда я говорю, дай мне донести свою позицию, а потом ты можешь сказать свое». Вот так себя надо вести теперь, а то потом все медиа лезут в раздевалку. Ты даешь медиа возможность раскалывать вас».
Вот в чем разница с Доком Риверсом: если мы что-то говорили, он никогда не возражал. Ему нравилось, когда мы взаимодействовали и давили друг на друга. Он говорил: «Ну что, закончили? Вот что мы будем делать теперь».
Нельзя так подставлять своего игрока», – сказал Пирс.
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