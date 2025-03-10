Девин Букер о «Далласе» без Луки Дончича: «Это чувствуется сразу после приземления»

Девин Букер первый раз встретился с «Мэверикс» после обмена Луки Дончича.

У звездного баскетболиста богатая история противостояний со словенским разыгрывающим. Счет сезонной серии с «Далласом» после этой встречи (125:116) – 3-1 в пользу «Санз».

Букер описал впечатления от соперника без Дончича.

«Это чувствуется. Чувствуется сразу после приземления», – признал защитник в разговоре с репортером Марком Стейном.

«Финикс» близок к тому, чтобы вытеснить «Мэверикс» из зоны плей-ин.