Девин Букер о «Далласе» без Луки Дончича: «Это чувствуется сразу после приземления»
Девин Букер первый раз встретился с «Мэверикс» после обмена Луки Дончича.
У звездного баскетболиста богатая история противостояний со словенским разыгрывающим. Счет сезонной серии с «Далласом» после этой встречи (125:116) – 3-1 в пользу «Санз».
Букер описал впечатления от соперника без Дончича.
«Это чувствуется. Чувствуется сразу после приземления», – признал защитник в разговоре с репортером Марком Стейном.
«Финикс» близок к тому, чтобы вытеснить «Мэверикс» из зоны плей-ин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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