Шон Кемп: «MVP финала-96 не Джордан, а Деннис Родман»
«Играть против него – это просто вызов, ведь он один из лучших. И я имею в виду, что в 1996 году мы выходили против него в финале, да еще и с Джорданом. Майкл Джордан стал MVP, но Деннис Родман, по-моему, должен был получить эту награду, потому что он играл лучше всех в их команде. Он был тем, кто действительно, действительно причинял нам неприятности как команде. Мы не могли контролировать Денниса Родмана.
Каждый раз, когда им нужен был еще один бросок, что-то особенное, еще один подбор в атаке или добивание, этот ублюдок вылетал, подмигивал, целовал, раздражал всех в нашей команде. — Деннис даже не специально так делал – он просто делал это. Он просто выводил мою команду из себя», – отметил Кемп.
«Чикаго» взял титул в 1996 году, обыграв «Соникс» со счетом 4-2.
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