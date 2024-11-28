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Джордж Карл: «Шон Кемп – MVP финала 96 года по мнению большинства, кто смотрел ту серию»

Джордж Карл назвал Шона Кемпа настоящим MVP финальной серии 1996 года.

«Называть Шона Кемпа «лютым данкером» — значит не уважать то, насколько он был атлетичным и талантливым игроком в целом.

Кроме того, он был MVP финала 96 года по мнению большинства, кто смотрел ту серию», – написал легендарный тренер НБА в соцсети.

«Сиэтл» Джорджа Карла уступил «Чикаго» в финальной серии 1996 года со счетом 2-4. Кемп набирал в среднем 23,3 очка, 10,0 подбора, 2,2 передачи, 1,3 перехвата и 2,0 блок-шота за матч. Джордан был признан MVP серии с показателями 27,3 очка, 5,3 подбора, 4,2 передачи и 1,7 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джорджа Карла в соцсети X
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