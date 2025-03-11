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Ченнинг Фрай о «Нью-Йорке»: «Они в сговоре с врачами, что ли?»

Бывший игрок НБА поделился впечатлениями о «Никс».

«Когда я выступал за «Финикс», у нас в команде играл Иш Смит, который был третьим после Стива Нэша и Горана Драгича. Даже за свои 6-10 минут он привносил другую энергию, мы играли другие комбинации, в защите он упирался по всей площадке.

Тибс (Том Тибодо) играет ротацией в 6-7 игроков. Предположим, они играют против «Бостона», проходит 30 минут, Джейсон Тейтум смотрит на уставшего О Джи Ануноби и ни о чем не беспокоится. Вместо Тейтума выйдет Притчард, потом Джейсон вернется, а Ануноби никуда и не уходил.

Необходимо, чтобы запасные были вовлечены в игру, потому что настанет момент, когда от них понадобятся 20 хороших минут, и они смогут их дать. К тому же игроки старта будут больше ценить время, проведенное на паркете.

Каждый год происходит одно и то же: «Никс» хорошо выступают, а потом трамва колена, травма стопы, растяжение, травма, растяжение. Они в сговоре с врачами, что ли? Что происходит?», – задался вопросом Фрай.

«Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции с результатом 41-23.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница NBA TV в соцсети X
logoЧеннинг Фрай
logoНБА
logoИш Смит
logoСтив Нэш
logoО Джи Ануноби
logoДжейсон Тейтум
logoНью-Йорк
logoГоран Драгич
logoФиникс
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