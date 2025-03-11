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Сэм Эмик: «Мой топ-5 в гонке за MVP выглядит так: Йокич, Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс»

Журналист The Athletic разложил преимущества Николы Йокича.

«Гилджес-Александер может выиграть MVP, и, честно говоря, я, возможно, проголосую за него. Но чем дольше я анализирую достижения Йокича и размышляю о таком явлении, как усталость от голосования, тем больше понимаю, что крайне важно оценивать его текущий сезон так, будто он никогда не выигрывал эту награду трижды раньше – или, по сути, как будто он не выигрывал ее вообще.

Ирония этого подхода, конечно, в том, что нужно сравнить этот сезон уровня MVP с его предыдущими, чтобы по-настоящему понять, почему его нужно ценить и, возможно, наградить. Например:

Очки: В среднем он набирает 28,8 за игру, что является его личным рекордом. Его предыдущий максимум был 27,1 в сезоне-2021/22, когда он выиграл MVP. 

Подборы: 12,9 за игру, это второй лучший показатель за его 10 сезонов. Его рекорд – 13,8 в сезоне-2021/22. 

Передачи: 10,5 за игру. Его предыдущий максимум был 9,8 в сезоне-2022/23, когда он выиграл MVP. 

Эффективность: Процент попаданий с учетом всех бросков (true-shooting percentage) составляет 66,0%, это третий показатель в его карьере. Лучше были 70,1% в сезоне-2022/23, когда он занял второе место в голосовании за MVP после Джоэла Эмбиида из «Филадельфии», и 66,1% во время его второго MVP-шного сезона. Его процент трехочковых бросков — 43,0% при 4,5 попытки за игру, что на 4,2% лучше его предыдущего рекорда (38,8% в сезоне-2020/21). 

Влияние на игру (On-off): «Наггетс» на 20,4 очка лучше за 100 владений, когда Йокич на паркете. Этот показатель значительно выше, чем у Гилджес-Александера (14,7), и совпадает с его лучшим результатом за три MVP-сезона (20,4 в прошлом сезоне, 8,9 в 2020/21 и 16,3 в 2021/22). С точки зрения ценности – а это буквальное описание награды – эта статистика всегда одна из самых показательных. 

Рейтинг эффективности игрока (PER): 32,2, это лучший показатель в лиге и второй лучший в его карьере (32,8 в 2021/22 был его рекордом). 

Не поймите меня неправильно: окончательного вердикта пока нет. Но все должны четко понимать, что мы наблюдаем: величайшего игрока, который демонстрирует исторически выдающуюся игру последние четыре сезона, которого можно было бы назвать заслуживающим приза MVP последние четыре года и который выступает лучше, чем когда-либо. Это не то, что можно игнорировать. 

На данный момент мой топ-5 выглядит так: Йокич, Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс», – написал Эмик.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
logoНБА
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