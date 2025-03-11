Майк Мэлоун: «Если бы вы не знали, что у Николы уже есть три MVP, то проголосовали бы за него»
Сегодня «Денвер» Йокича взял верх над «Оклахомой» Шэя Гиллджес-Александера – 140:127.
«Очевидно, Шэй Гилджес-Александер – отличный игрок, и если он возьмет свой первый MVP, то это будет вполне заслуженно.
Но вот что я думаю: если бы вы не знали, что Никола выиграл три MVP, и я бы положил перед вами описание Игрока «А» и Игрока «Б» на бумаге… Парень, который в среднем делает трипл-дабл, который входит в тройку лучших по трем основным статистическим показателям, что никто никогда не делал, то он выиграл бы MVP в 10 случаях из 10. И если вы так не думаете, то, по-моему, вы все просто обманываете сами себя.
Если Шэй выиграет MVP, я действительно буду аплодировать этому и радоваться за него, потому что он отличный парень, замечательный игрок, который много принес в баскетбол. Так что я не выступаю против Шэя. Для меня это просто продвижение моего парня, потому что я знаю, что он значит для этой игры», – сказал Мэлоун.
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