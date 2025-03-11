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Джей Джей Редик после проигрыша «Бруклину»: «Я не знаю, что мы делали»

Главный тренер «Лейкерс» выразил недовольство подходом своих игроков к матчу.

«Просто отдай передачу, и вы окажетесь 4 на 3. Это была игра с очень низким уровнем коммуникации в нашей команде. Не думаю, что отсутствие ключевых игроков может быть оправданием того, как мы действовали сегодня.

Думаю, мы были настроены искать легкие пути. Они набрали 20 очков благодаря нашим рискованным действиям, собрали 16 подборов в атаке, а мы всю игру просто смотрели на мяч. Мы проговаривали, что нельзя позволять им исполнять легкие броски, но они, наверное, реализовали шесть или семь открытых трехочковых. 

Если вы хотите быть хорошей командой и побеждать в НБА, вы должны проворачивать сложные вещи. Мы же даже не могли сделать передачу, не могли начать свою атаку, ставили заслоны на середине площадки. Конечно, это приведет к потере. Я не знаю, что мы делали» – сказал Редик.

«Лейкерс» сегодня уступили «Бруклину» – 108:111.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoДжей Джей Редик
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