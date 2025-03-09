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Трей Мерфи о «Лейкерс»: «Джей Джей Редик впервые в своей карьере помог защите»

Трей Мерфи похвалил оборону «Лейкерс».

Форвард сыграл против команды из Лос-Анджелеса на этой неделе (115:136).

«Действительно хорошая команда. Должен особо выделить их защиту. У них очень умная оборона, они здорово перекрывают траектории для проходов, помогают друг другу, сгоняют атакующих в «краску», но при этом не дают набирать из нее очки. Тяжело объяснить, но у них многослойная защита, в которой игрока в проходе всегда кто-то подхватывает и заставляет откидывать мяч назад.

Очень хорошая система, Джей Джей Редик впервые в карьере помог защите своей команды.

Джексон Хэйс был лучшим защитным большим с начала февраля статистически. Многие беспокоились за него, но он отлично защищается в рамках командных усилий, он высокий, атлетичный, перекрывает пространство, защищается под кольцом. А в нападении просто выходит на позицию данкера, в которой Леброн и Лука его находят.

От него не так много требуется, но все это он исполняет на высоком уровне. Думаю, у него получится заполнить ту «дыру», которая якобы должна быть в передней линии «Лейкерс», – рассудил Мерфи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Young Man and The Three
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