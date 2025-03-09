Джо Маззулла дважды приглашал Джей Джей Редика в тренерский штаб и помог подготовиться к интервью в «Лейкерс»
Джей Джей Редик мог оказаться в «Бостоне».
По информации The Athletic, Джо Маззулла дважды приглашал бывшего баскетболиста в свой тренерский штаб в «Селтикс» в 2022 и 2023 годах, однако Редик еще не был готов к этому витку карьеры.
«Мы несколько раз общались по этому поводу, он был действительно заинтересован, но не могу сказать, насколько далеко зашел этот интерес. Мы научили друг друга чему-то новому. У него аналитический склад ума, он много размышляет об игре, быстро реагирует. Тот, у кого точно стоит что-то почерпнуть», – поделился Маззулла.
«Когда я пытался попасть в «Лейкерс», он и еще несколько тренеров НБА мне очень помогли. Не только в подготовке к интервью, но и в понимании того, что вообще от меня требуется», – рассказал Редик.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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