Джо Маззулла дважды приглашал Джей Джей Редика в тренерский штаб и помог подготовиться к интервью в «Лейкерс»

Джей Джей Редик мог оказаться в «Бостоне».

По информации The Athletic, Джо Маззулла дважды приглашал бывшего баскетболиста в свой тренерский штаб в «Селтикс» в 2022 и 2023 годах, однако Редик еще не был готов к этому витку карьеры.

«Мы несколько раз общались по этому поводу, он был действительно заинтересован, но не могу сказать, насколько далеко зашел этот интерес. Мы научили друг друга чему-то новому. У него аналитический склад ума, он много размышляет об игре, быстро реагирует. Тот, у кого точно стоит что-то почерпнуть», – поделился Маззулла.

«Когда я пытался попасть в «Лейкерс », он и еще несколько тренеров НБА мне очень помогли. Не только в подготовке к интервью, но и в понимании того, что вообще от меня требуется», – рассказал Редик.