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69 очков Йокича и Мюррэя помогли «Денверу» обыграть «Оклахому»

Счет в серии за сезон сравнялся – 2:2.

Центровой «Денвера» провел на площадке 40 минут и набрал 35 очков (15 из 20 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 18 подборов и 8 передач.

Джамал Мюррэй добавил 34 очка (11 из 22 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 4 подбора и 6 передач за 40 минут на паркете.

Со стороны «Оклахомы» самым результативным стал Лугенц Дорт, набравший 26 очков (9 из 16 с игры, 8 из 14 из-за дуги), 7 подборов и 4 перехвата.

Звездный защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер провел в игре 36 минут, набрав 25 очков (8 из 14 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 3 подбора и 7 передач при 3 потерях.

«Наггетс» победили – 140:127.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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