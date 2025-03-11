69 очков Йокича и Мюррэя помогли «Денверу» обыграть «Оклахому»
Счет в серии за сезон сравнялся – 2:2.
Центровой «Денвера» провел на площадке 40 минут и набрал 35 очков (15 из 20 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 18 подборов и 8 передач.
Джамал Мюррэй добавил 34 очка (11 из 22 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 4 подбора и 6 передач за 40 минут на паркете.
Со стороны «Оклахомы» самым результативным стал Лугенц Дорт, набравший 26 очков (9 из 16 с игры, 8 из 14 из-за дуги), 7 подборов и 4 перехвата.
Звездный защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер провел в игре 36 минут, набрав 25 очков (8 из 14 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 3 подбора и 7 передач при 3 потерях.
«Наггетс» победили – 140:127.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости