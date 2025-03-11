Никола Йокич отказался пропускать встречу с «Оклахомой»

Центровой помог своей команде победить – 140:127.

На его счету 35 очков (15 из 20 с игры), 18 подборов и 8 передач.

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун предложил лидеру своей команды не участвовать во второй сдвоенной игре с «Тандер». У серба несколько небольших повреждений локтей и голеностопов, в последних четырех матчах он играл по 38-40 минут.

«Он мне сказал: «Черта с два», – рассказал Мэлоун.