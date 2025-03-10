Тони Джонс: «Против Йокича «Тандер» делали все что хотели»

Автор The Athletic рассказал о влиянии победы «Тандер» на гонку за MVP .

«Денвер » уступил «Оклахоме» со счетом 103:127.

«Не думаю, что это сильно повлияет на гонку за MVP, потому что, на мой взгляд, Гилджес-Александер – явный лидер в этом сезоне. Это два великих игрока, возможно, даже уникальных, которые появляются раз в жизни. Но если имеет значение связка индивидуальной продуктивности и командных побед, то ШГА – именно тот, кто заслуживает звания MVP в этом сезоне, потому что «Оклахома-Сити » доминировала в регулярном чемпионате.

Что действительно привлекло внимание в воскресной игре, так это то, что Гилджес-Александер был лучшим игроком на площадке и смог использовать слабости Йокича в защите, особенно в схеме с дропом. Если «Денвер» хочет извлечь урок из этой игры, им нужно найти способ, чтобы Йокич оставался эффективным в защите против «Оклахомы», потому что в воскресенье «Тандер» против него делали все что хотели», – написал Джонс.