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35 очков Майлза Бриджеса принесли «Шарлотт» победу во встрече с «Майами»

«Хит» терпят четвертое поражение подряд.

Форвард «Хорнетс» провел на площадке 37 минут и набрал 35 очков (12 из 19 с игры, 5 из 11 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 5 подборов, 5 передач и 2 блок-шота.

Со стороны «Майами» выделялся центровой Бэм Адебайо, набравший 23 очка (8 из 16 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 5 из 7 с линии), 14 подборов и 8 передач.

«Шарлотт» оказался сильнее – 105:102.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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