«Они худшие в лиге. Кто же тогда мы?». «Хорнетс» всухую проиграли сезонную серию «Вашингтону»
Майлз Бриджес прокомментировал очередное поражение от «Уизардс».
«Шарлотт» проиграл дома 100:113. Это 4-е поражение «Хорнетс» в сезонной серии между командами.
«Они считаются худшей командой в лиге и выиграли у нас 4 раза. Кто же тогда мы?» – задался вопросом Майлз Бриджес.
Форвард закончил матч с 18 очками (3 из 6 трехочковых), 7 подборами и 7 передачами.
Лидер команды Ламело Болл набрал 20 очков, 7 подборов и 3 передачи при 6 потерях. Болл реализовал 7 из 19 бросков с игры и 5 из 13 из-за дуги.
8 игроков «Вашингтона» набрали двузначное количество очков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Рода Буна
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