Ламело Болл хочет побеждать и может начать поиск другой команды (Майкл Скотто)

У «Хорнетс» могут возникнуть проблемы со своими игроками.

Команда продолжает серию неудачных сезонов и пропустит плей-офф в 9-й раз подряд. После проигрыша сезонной серии «Вашингтону» всухую Майлз Бриджес задался вопросом о статусе и будущем команды.

Неудавшийся обмен 23-летнего Марка Уильямса обозначил готовность команды расставаться с игроками, еще не достигшими своего пика, и нацеленность на дальнейшую перестройку.

По словам инсайдера Майкла Скотто, Ламело Болл недоволен сложившейся ситуацией и хочет играть на победу. Игрок может начать искать команду, которая сможет обеспечить ему соревновательные шансы.

Разыгрывающий проводит свой 5-й сезон в лиге и еще не выступал в плей-офф. Низкое место «Шарлотт», возможно, способствовало непопаданию защитника на Матч всех звезд в качестве замены в этом году.