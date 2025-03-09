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Джа Морэнт: «Кайри Ирвинг всегда поддерживал меня в беде»

Джа Морэнт пожелал скорого выздоровления Кайри Ирвингу.

«Когда я несколько раз попадал в неприятности, он всегда связывался со мной и поддерживал. Публично в позитивном свете высказывался обо мне.

Когда весь мир против тебя, очень важно иметь кого-то, кто поможет тебе подняться. Он всегда был таким товарищем для меня.

Остается надеяться, что он быстро восстановится и вернется к тому, что любит», – заключил разыгрывающий «Мемфиса».

Кайри Ирвинг завершил сезон из-за разрыва передней крестообразной связки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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