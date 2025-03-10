Джа Морэнт был близок к мощному данку через Трея Мерфи
Защитник «Мемфиса» отметился очередным впечатляющим моментом.
В конце третьей четверти встречи с «Новым Орлеаном» Джа Морэнт убежал в быстрый отрыв и попытался забить через Трея Мерфи. В полете он утратил контроль над мячом и угодил в заднюю дужку.
«Мемфис» победил «Новый Орлеан» – 107:104. У Морэнта 32 очка, 6 передач и 3 перехвата.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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