Джа Морэнт был близок к мощному данку через Трея Мерфи

Защитник «Мемфиса» отметился очередным впечатляющим моментом.

В конце третьей четверти встречи с «Новым Орлеаном » Джа Морэнт убежал в быстрый отрыв и попытался забить через Трея Мерфи . В полете он утратил контроль над мячом и угодил в заднюю дужку.

«Мемфис » победил «Новый Орлеан» – 107:104. У Морэнта 32 очка, 6 передач и 3 перехвата.