Джа Морэнт чуть не ударился головой о дужку кольца во время аллей-упа

Джа Морэнт стал автором красивого момента.

Разыгрывающий «Мемфиса » в высоком прыжке забросил сверху после навеса во время матча с «Финиксом » (151:148). Ему пришлось уворачиваться от дужки кольца, чтобы не коснуться ее головой.

На счету Морэнта 29 очков и 8 передач.