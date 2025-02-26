Джа Морэнт чуть не ударился головой о дужку кольца во время аллей-упа
Джа Морэнт стал автором красивого момента.
Разыгрывающий «Мемфиса» в высоком прыжке забросил сверху после навеса во время матча с «Финиксом» (151:148). Ему пришлось уворачиваться от дужки кольца, чтобы не коснуться ее головой.
На счету Морэнта 29 очков и 8 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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