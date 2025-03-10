Чендлер Парсонс: «У Шэя Гилджес-Александера мой голос, но лучшим игроком считаю Йокича»
Чендлер Парсонс прокомментировал гонку за наградой MVP.
«Если речь идет о лучшем игроке, если нужно выбирать первым на драфте, чтобы выиграть серьезный матч, я выберу Йокича.
Но лучший игрок не всегда берет награду MVP. На данный момент мой голос получит Шэй», – заключил бывший баскетболист.
Парсонс будет участвовать в голосовании за персональные награды сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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