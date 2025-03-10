Чендлер Парсонс: «У Шэя Гилджес-Александера мой голос, но лучшим игроком считаю Йокича»

Чендлер Парсонс прокомментировал гонку за наградой MVP.

«Если речь идет о лучшем игроке, если нужно выбирать первым на драфте, чтобы выиграть серьезный матч, я выберу Йокича .

Но лучший игрок не всегда берет награду MVP. На данный момент мой голос получит Шэй», – заключил бывший баскетболист.

Парсонс будет участвовать в голосовании за персональные награды сезона.