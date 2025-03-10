Аарон Гордон пропустит вторую встречу с «Тандер»

Аарон Гордон не выйдет на площадку в игре с «Оклахомой».

Форвард «Наггетс» провел на площадке менее 7 минут в предыдущей встрече (103:127), и покинул ее с травмой правой икроножной мышцы. Ее лечение и травма левого голеностопа заявлены в качестве причин его отсутствия.