Аарон Гордон пропустит вторую встречу с «Тандер»
Аарон Гордон не выйдет на площадку в игре с «Оклахомой».
Форвард «Наггетс» провел на площадке менее 7 минут в предыдущей встрече (103:127), и покинул ее с травмой правой икроножной мышцы. Ее лечение и травма левого голеностопа заявлены в качестве причин его отсутствия.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DNVR Nuggets
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