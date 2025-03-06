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Брайан Уиндхорст: «Миннесота» попытается выменять Кевина Дюрэнта в межсезонье»

«Миннесота» может попытаться объединить Кевина Дюрэнта и Энтони Эдвардса.

«Еще одна команда с маленького рынка, за которой стоит наблюдать – «Миннесота». Кевин Дюрэнт и Энтони Эдварда тесно связаны друг с другом с Олимпиады.

«Тимбервулвс» пытались совершить безумный обмен Дюрэнта перед дедлайном. Можно ожидать, что они возобновят переговоры этим летом», – сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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