Брайан Уиндхорст: «Миннесота» попытается выменять Кевина Дюрэнта в межсезонье»

«Миннесота» может попытаться объединить Кевина Дюрэнта и Энтони Эдвардса.

«Еще одна команда с маленького рынка, за которой стоит наблюдать – «Миннесота ». Кевин Дюрэнт и Энтони Эдварда тесно связаны друг с другом с Олимпиады.

«Тимбервулвс» пытались совершить безумный обмен Дюрэнта перед дедлайном. Можно ожидать, что они возобновят переговоры этим летом», – сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.