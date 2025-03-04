Девин Букер остается неприкосновенным
«Финикс» не собирается обменивать Девина Букера.
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, единственный игрок, считающийся неприкосновенным в «Финиксе» — это Девин Букер, который выразил желание остаться в «Санз» и сохранил лояльность к клубу, который выбрал его на драфте в 2015 году.
«Санз» намерены перестроить состав для следующего сезона, поскольку их дорогостоящая «Большая тройка» Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Девин Букер не оправдали ожиданий. Вместе они заработают 150 миллионов долларов в следующем сезоне, став самым дорогим трио в лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости