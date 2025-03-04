Девин Букер остается неприкосновенным

«Финикс» не собирается обменивать Девина Букера.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, единственный игрок, считающийся неприкосновенным в «Финиксе » — это Девин Букер , который выразил желание остаться в «Санз» и сохранил лояльность к клубу, который выбрал его на драфте в 2015 году.

«Санз» намерены перестроить состав для следующего сезона, поскольку их дорогостоящая «Большая тройка» Кевин Дюрэнт , Брэдли Бил и Девин Букер не оправдали ожиданий. Вместе они заработают 150 миллионов долларов в следующем сезоне, став самым дорогим трио в лиге.