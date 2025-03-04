Марк Дэйгнолт и Джей Би Бикерстафф – лучшие тренеры февраля

Марк Дэйгнолт и Джей Би Бикерстафф признаны лучшими тренерами месяца.

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт и главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф признаны лучшими тренерами месяца в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам матчей, сыгранных в феврале.

«Тандер» завершил месяц с показателями 11 побед и 2 поражения. «Пистонс» выиграли 9 из 12 матчей.

На звание также претендовали Чонси Биллапс («Портленд»), Стив Керр («Голден Стэйт»), Майкл Мэлоун («Денвер») и Джей Джей Редик («Лейкерс») на Западе, а также Кенни Эткинсон («Кливленд») и Джо Маззулла («Бостон») на Востоке.