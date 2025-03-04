Марк Дэйгнолт и Джей Би Бикерстафф – лучшие тренеры февраля
Марк Дэйгнолт и Джей Би Бикерстафф признаны лучшими тренерами месяца.
Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт и главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф признаны лучшими тренерами месяца в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам матчей, сыгранных в феврале.
«Тандер» завершил месяц с показателями 11 побед и 2 поражения. «Пистонс» выиграли 9 из 12 матчей.
На звание также претендовали Чонси Биллапс («Портленд»), Стив Керр («Голден Стэйт»), Майкл Мэлоун («Денвер») и Джей Джей Редик («Лейкерс») на Западе, а также Кенни Эткинсон («Кливленд») и Джо Маззулла («Бостон») на Востоке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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