«Даллас» заканчивал игру с «Финиксом» всемером
Травмы продолжают преследовать «Маверикс».
«Даллас» начал матч с «Финиксом» с 9-ю доступными игроками. В третьей четверти Кесслер Эдвардс и Дуайт Пауэлл столкнулись, пытаясь догнать уходящий мяч. Обоим игрокам понадобилось наложение швов.
Пауэлл не смог продолжить игру и ушел в раздевалку. В момент, когда Эдвардс вернулся на скамейку, защитник Брэндон Уильямс выбыл с травмой левого подколенного сухожилия.
Калеб Мартин проводил всего вторую игру после возвращения, Данте Экзам еще восстанавливается после травмы правой стопы. Оба играли с ограничением по минутам.
«У нас закончились замены из-за ограничений на двух игроках, мы пытаемся найти решение на ходу. В следующем матче против «Сан-Антонио» нам будет доступно 7 игроков, может, 8», – сказал главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Score
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