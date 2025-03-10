«Даллас» заканчивал игру с «Финиксом» всемером

Травмы продолжают преследовать «Маверикс».

«Даллас » начал матч с «Финиксом» с 9-ю доступными игроками. В третьей четверти Кесслер Эдвардс и Дуайт Пауэлл столкнулись, пытаясь догнать уходящий мяч. Обоим игрокам понадобилось наложение швов.

Пауэлл не смог продолжить игру и ушел в раздевалку. В момент, когда Эдвардс вернулся на скамейку, защитник Брэндон Уильямс выбыл с травмой левого подколенного сухожилия.

Калеб Мартин проводил всего вторую игру после возвращения, Данте Экзам еще восстанавливается после травмы правой стопы. Оба играли с ограничением по минутам.

«У нас закончились замены из-за ограничений на двух игроках, мы пытаемся найти решение на ходу. В следующем матче против «Сан-Антонио» нам будет доступно 7 игроков, может, 8», – сказал главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд .