Леброн Джеймс: «Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге»

Леброн Джеймс оценил «Лейкерс» после поражения от «Бостона».

Звездный форвард не смог довести матч до конца из-за травмы.

«Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге. И будем в порядке. Нам нужно нарабатывать необходимые игровые привычки, мы пока не выполнили эту задачу.

«Бостон» – действующий чемпион, они давно играют вместе, у них отличная «химия», они точно понимают, что делают.

Мы приобрели важного игрока в поздней части сезона, все еще продолжаем подстройку. Наша главная задача – полный состав. Чтобы сыграть вместе и понять, как мы должны выглядеть. Но мы уже уверены, что можем бороться с любым противником.

Досматривать матч в раздевалке было очень досадно. Когда освободился, взглянул на счет, было 95:99 (в пользу «Бостона »). Ради таких моментов и живешь, особенно в такой игре. И не иметь возможности выйти на площадку было обидно. Очень болел за парней», – рассказал Джеймс .