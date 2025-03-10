Леброн Джеймс: «Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге»
Звездный форвард не смог довести матч до конца из-за травмы.
«Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге. И будем в порядке. Нам нужно нарабатывать необходимые игровые привычки, мы пока не выполнили эту задачу.
«Бостон» – действующий чемпион, они давно играют вместе, у них отличная «химия», они точно понимают, что делают.
Мы приобрели важного игрока в поздней части сезона, все еще продолжаем подстройку. Наша главная задача – полный состав. Чтобы сыграть вместе и понять, как мы должны выглядеть. Но мы уже уверены, что можем бороться с любым противником.
Досматривать матч в раздевалке было очень досадно. Когда освободился, взглянул на счет, было 95:99 (в пользу «Бостона»). Ради таких моментов и живешь, особенно в такой игре. И не иметь возможности выйти на площадку было обидно. Очень болел за парней», – рассказал Джеймс.
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