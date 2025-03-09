Джейсон Тейтум: «Ценю каждую игру против Леброна Джеймса»

Джейсон Тейтум прокомментировал встречу с Леброном Джеймсом.

Форвард «Бостона » набрал 40+12+8 в победном матче против «Лейкерс » (111:101).

«Нужно уважать тех, кто был раньше, и проложил для нас путь. Нельзя переоценить вклад и достижения Леброна Джеймса , его значение для баскетбола.

Как фанат и спортсмен, ценю каждую возможность сыграть против него», – заключил Тейтум на пресс-конференции.