Джейсон Тейтум: «Ценю каждую игру против Леброна Джеймса»
Джейсон Тейтум прокомментировал встречу с Леброном Джеймсом.
Форвард «Бостона» набрал 40+12+8 в победном матче против «Лейкерс» (111:101).
«Нужно уважать тех, кто был раньше, и проложил для нас путь. Нельзя переоценить вклад и достижения Леброна Джеймса, его значение для баскетбола.
Как фанат и спортсмен, ценю каждую возможность сыграть против него», – заключил Тейтум на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Донабедяна
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