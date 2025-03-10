Лонни Уокер: «Евролига прекрасна, но я рад вернуться на уровень НБА, хоть и пришлось адаптироваться»
Лонни Уокер прокомментировал свое успешное выступление.
Защитник «Филадельфии» провел свой лучший матч после возвращения в НБА из «Жальгириса». В игре с «Ютой» на его счету 25 очков (8 из 18 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 11 подборов (рекорд карьеры) и 5 передач.
«Есть много факторов, которые люди не всегда учитывают. Психологическое и физическое состояние, самочувствие. Разница во времени. Мне пришлось заново адаптироваться к другому уровню баскетбола, с совершенно другим стилем. Учить новые комбинации и разбираться в схемах команды.
Евролига прекрасна, нет сомнений. Страсть и облик игры совершенно уникальные. Но я очень рад возможности играть в лучшей лиге мира и демонстрировать тут свои возможности», – заключил Уокер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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