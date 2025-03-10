25 очков и 11 подборов Лонни Уокера со скамейки помогли «Филадельфии» обыграть «Юту»
Уокер провел седьмую игру за свою новую команду.
В матче против «Юты» защитник вышел со скамейки запасных и набрал 25 очков (8 из 18 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 11 подборов (рекорд карьеры) и 5 передач.
Уокер вернулся в НБА из «Жальгириса» в феврале, подписав двухлетний контракт с опцией команды на второй сезон.
В сегодняшней игре «Сиксерс» одержали верх – 126:122.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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