Стеф Карри: «Дэвидсон-колледж дал мне баскетбол высокого уровня, отличное образование и очень полезные связи среди выпускников»

Стеф Карри пояснил свое будущее в Дэвидсон-колледже.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» принял предложение стать ассистентом генерального менеджера баскетбольной программы своего бывшего университета, в котором Карри отыграл 3 года.

«Дэвидсон дал мне баскетбол высокого уровня, отличное образование и очень полезные связи среди выпускников. Так что я продолжаю поддерживать колледж. Хочу, чтобы самые талантливые и интересные молодые атлеты получили такой же опыт», – заявил разыгрывающий.

Карри будет консультировать мужской и женский коллективы.

Во фронт-офисе баскетболист будет сотрудничать с Остином Бантцем, с которым уже работал в Under Armor. Карри является партнером спортивного бренда с 2013 года. Бантц занимает должность генерального менеджера программы.

Карри также стал соучредителем фонда для поддержки спортивного отделения университета.