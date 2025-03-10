Стеф Карри: «Дэвидсон-колледж дал мне баскетбол высокого уровня, отличное образование и очень полезные связи среди выпускников»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» принял предложение стать ассистентом генерального менеджера баскетбольной программы своего бывшего университета, в котором Карри отыграл 3 года.
«Дэвидсон дал мне баскетбол высокого уровня, отличное образование и очень полезные связи среди выпускников. Так что я продолжаю поддерживать колледж. Хочу, чтобы самые талантливые и интересные молодые атлеты получили такой же опыт», – заявил разыгрывающий.
Карри будет консультировать мужской и женский коллективы.
Во фронт-офисе баскетболист будет сотрудничать с Остином Бантцем, с которым уже работал в Under Armor. Карри является партнером спортивного бренда с 2013 года. Бантц занимает должность генерального менеджера программы.
Карри также стал соучредителем фонда для поддержки спортивного отделения университета.
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