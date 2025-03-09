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Леброн подкрался к Ричарду Джефферсону

Бывшие одноклубники по «Кливленду» встретились перед матчем с «Селтикс».

Джеймс застал врасплох Ричарда Джефферсона, который работал на матче между «Бостоном» и «Лейкерс» в качестве эксперта.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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