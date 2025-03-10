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Перед игрой с «Бруклином» 6 игроков «Лейкерс» находятся в списке травмированных

Четверо из них точно не смогут помочь команде.

В предстоящей игре с «Бруклином» «Лейкерс» могут не досчитаться 6 игроков в составе.

Форвард Леброн Джеймс выбыл на 1-2 недели с травмой паха.

Защитник Лука Дончич внесен в списки с пометкой «под вопросом» из-за дискомфорта в спине.

Форвард Руи Хатимура восстанавливается после травмы колена.

Форвард Дориан Финни-Смит не сможет принять участие в игре из-за боли в левой лодыжке.

Центровой Макси Клебер, пришедший в команду в результате февральского обмена с «Далласом», все еще восстанавливается после операции на правой стопе.

Центровой Джексон Хэйс также указан с пометкой «под вопросом» из-за ушиба правого колена.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: TalkBasket
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoЛука Дончич
logoДжексон Хэйс
logoРуи Хатимура
logoДориан Финни-Смит
logoМакси Клебер
logoНБА
травмы
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