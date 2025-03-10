Перед игрой с «Бруклином» 6 игроков «Лейкерс» находятся в списке травмированных

Четверо из них точно не смогут помочь команде.

В предстоящей игре с «Бруклином» «Лейкерс » могут не досчитаться 6 игроков в составе.

Форвард Леброн Джеймс выбыл на 1-2 недели с травмой паха.

Защитник Лука Дончич внесен в списки с пометкой «под вопросом» из-за дискомфорта в спине.

Форвард Руи Хатимура восстанавливается после травмы колена.

Форвард Дориан Финни-Смит не сможет принять участие в игре из-за боли в левой лодыжке.

Центровой Макси Клебер, пришедший в команду в результате февральского обмена с «Далласом», все еще восстанавливается после операции на правой стопе.

Центровой Джексон Хэйс также указан с пометкой «под вопросом» из-за ушиба правого колена.