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Сэм Куин: «Лейкерс» побеждают благодаря самоотдаче, баскетбольному IQ, а также размеру и атлетизму на краях»

Журналист CBS Sports описал, как на «Лейкерс» скажется потеря Леброна Джеймса.

«Несмотря на то, что состав, построенный вокруг Дончича, Джеймса и Ривза, казался ориентированным на атаку, «Лейкерс», на самом деле, с момента громкого обмена выигрывали не благодаря нападению. В 12 играх с момента дебюта Дончича в фиолетово-золотой форме «Лейкерс» занимают 15-е место по эффективности в атаке и 2-е – в защите.

Поддержание среднего уровня атаки при том, что Дончич и Ривз используют больше владений, кажется выполнимым. Это справедливо даже с учетом вероятного регресса, который их ждет. С момента прихода Дончича команда реализовала только 36% совершенно открытых трехочковых и 32,4% открытых трехочковых. Первый показатель был бы одним из худших в НБА, а второй- входил бы в десятку худших. До прихода Дончича «Лейкерс» демонстрировали на несколько процентных пунктов лучше, но на бумаге их состав с ним выглядит более сильным в плане бросков. Здесь есть потенциал для роста в атаке.

Обратная сторона медали заключается в том, что «Лейкерс» также были невероятно удачливы в плане бросков соперников. Команды, играющие против «Лейкерс», после дебюта Дончича, реализуют 34,4% совершенно открытых трехочковых и 30,3% открытых. Эта удача в защите, вероятно, более важна в глобальном смысле, учитывая текущий состав «Лейкерс».

Напомню, что «Лейкерс» в итоге не смогли заполучить центрового перед дедлайном после отмены сделки с Марком Уильямсом. Джексон Хэйс держится так хорошо, как только можно было ожидать, но он играет только около половины матча. Центровой Трей Джеймисон также впечатлил в роли запасного, но здесь нет традиционного рим-протектора. «Лейкерс» преуспевают в защите благодаря своей самоотдаче, баскетбольному IQ, а также размеру и атлетизму на краях.

Потеря Джеймса, который в последнее время был великолепен в защите, – это серьезный удар. Джарред Вандербилт, Дориан Финни-Смит и Гэйб Винсент – все были довольно хороши в защите, но все они играют значительно меньше, чем Джеймс, и не обладают его почти энциклопедическими знаниями практически любого действия, которое любая атака использовала за последние два десятилетия. Потеря Джеймса означает потерю еще одного универсального игрока на фланге и увеличение нагрузки на Дончича и Ривза в защите, в то время как в атаке им будет сложнее», – написал Куин.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: CBS Sports
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
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