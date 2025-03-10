Стивен Эй Смит: «Шэй Гилджес-Александер – MVP этой лиги»

Эксперт ESPN определился с выбором после победы «Оклахомы» над «Наггетс».

«Шэй Гилджес-Александер – MVP этой лиги. Мы можем поставить точку в этом вопросе прямо сейчас.

«Оклахома-Сити вышла на эту игру с настроем: все смотрят на них, им нужно было показать себя. И что они сделали? Они вышли и показали себя. Ваш MVP играл как MVP. Ваша вторая опция Джейлен Уильямс во второй половине игры показал себя настоящим лидером. … «Тандер» могут обыграть кого угодно», – сказал Смит.

Гилджес-Александер набрал 40 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 блока.